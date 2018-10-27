نوال الكويتية تطرح (قضى عمري)

طرحت الفنانة نوال الكويتية أحدث أغانيها، التي حملت اسم (قضى عمري) باللهجة الخليجية، وهي من كلمات قوس، ألحان ياسر بوعلي، توزيع مشاري اليتيم،حسب موقع صدى البلد.

وعلى جانب آخر، تستعد نوال لإحياء حفل غنائي ساهر لها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 11 نوفمبر /تشرين الثاني المُقبل على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وتلتقي نوال الكويتية جمهورها المصري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وينتظر أن تأتي إلى القاهرة قبيل أيام من الحفل لبدء البروفات.