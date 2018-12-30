بالفيديو: نور الزين يحتفل بعد تحقيقه 2 مليار ونصف مشاهدة لأغانيه على يوتيوب!

النجم العراقي نور الزين

احتفل النجم العراقي نورالزين بالإنجاز الشخصي الذي حققه على مدى سنوات من الاجتهاد والتعب، وحقق من خلال أغنياته العراقية في السنوات الأخيرة أكثر من 2 مليار ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

View this post on Instagram شكراً لكم من القلب #نور_الزين A post shared by نور الزين - Noor Alzeen (@noor_alzeen__86) on Dec 20, 2018 at 2:55pm PST

واحتفالًا بهذه المناسبة، حضر نور الزين برفقة المخرج العراقي الشهير رأفت البدر لإحدى المقابلات الصحفية، وأكد نور الزين أن هناك عدد من الأشخاص بجانبه الذين عملوا كعائلة خلف الكواليس حتى وصلوا اليوم إلى هذا المستوى، وأصبحت الأغنية العراقية رقم واحد في الوطن العربي والتي جذبت كثير من الفنانين العرب إليها وآخرهم دويتو ملحم زين الذي حصد ملايين المشاهدات خلال فترة وجيزة.

الجدير بالذكر، أن نور الزين أعلن من خلال المقابلة عن تحضيره لدويتو جديد سيكون بعد بداية العام الجديد برفقة الفنان آدم، بالإضافة إلى أغاني من كلماته وألحانه للنجم عاصي الحلاني والفنانة مادلين مطر، وكان يوم أمس قد طرح أغنيته الجديدة وشاركته في غنائها الفنانة إسراء الأصيل بعنوان "نظر عيني".