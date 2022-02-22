نور اللبنانية تصدم متابعيها بآخر إطلالاتها

فاجأت الفنانة اللبنانية نور متابعيها على موقع (إنستغرام) بلوك مميز للغاية ومختلف لما اعتاده محبوها، وذلك بعدما أطلت بصورة مغايرة لها سواء من خلال المكياج أو قصة الشعر المميزة التي أطلت بها، وعلقت عليها بكتابة: (أظهر لك جانبي المظلم الليلة).

وما أن نشرت نور الصورة حتى انهالت عليها تعليقات الاعجاب من متابعيها الذين أثنوا على إطلالتها الجديدة، ومفاجأتها لمتابعيها بهذا الشكل.

وتواصل الفنانة نور اللبنانية تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد (راجعين ياهوا) المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من قصة الراحل أسامة أنور عكاشة

وتقف نور أمام الفنان خالد النبوي بطل العمل ، الذي يظهر بدرو رجل له علاقات نسائية كبيرة ،ويدخل في بعض الازمات والمشاكل بسبب أفعاله .

مسلسل ( راجعين يا هوا ) بطولة خالد النبوي ونور ، وفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدي المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وسلمي أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخي.