وفاة اثنين من أبطال مسلسل The Chosen One.. الحادث يربك نيتفليكس

أعلنت منصة نيتفليكس العالمية عن وفاة اثنين من ابطال مسلسل "The Chosen One وذلك في حادث سيارة مأساوي في المكسيك في الأسبوع الماضي.

بيان نيتفليكس حول وفاة النجمين

أصدرت منصة "نيتفليكس" العالمية الشهيرة بيان رسمي أكّدت فيه وفاة كل من النجم رايموندو غاردونيو كروز و النجم خوان فرانسيسكو غونزاليس أغيلار وهما بطلا مسلسل The Chosen One وذلك خلال حادث سيارة في المكسيك الأسبوع الماضي دون الحديث عن اي تفاصيل أخرى

وفي تفاصيل الحادث انقلبت الشاحنة التي كانت تقل نجوم العمل بالقرب من ولاية كاليفورنيا في المكسيك مما أدّى الى وفاتهما واصابة 6 اخرين في الحادث المأساوي

وخلال البيان الذي اصدرته نيتفليكس فإنها أكّدت ووصفت الحادث بانه "مأساوي ومؤسف" وهي تؤكد دعمها الكامل لضحايا وعائلات المصابين.

وقال المتحدث باسم المنصة: "نحن نشعر بالحزن العميق ازاء هذا الحادث المأساوي والذي أودى بحياة النجوم وخالص تعازينا لعائلاتهم".

الحادث المأساوي يربك منصة نيتفليكس العالمية

ويأتي هذا البيان الذي أصدرته شركة نيتفليكس بعد أن اتهم أصدقاء النجمين شركة الانتاج بالتقصير والاهمال حيث طالبوا بإجراء تحقيق شامل.

وزعموا أصدقائهم بأن الشاحنة لم تكن مؤهلة لحمل الأغراض ونقل الاشخاص فهي غير مزوّدة باجراءات الآمان، فيما قال اخرون إن السائق كان يعاني من الارهاق والاجهاد وهو ما تسبب بعدم تركيز له ادى الا وقوع هذا الحادث والتسبب بوفاة النجمين وباصابة 6 اخرين

ولكن في البيان الذي اصدرته شركة الانتاج فقد أكّدت أنه وبعد التحقيقات التي أجرتها الشرطة، كانت كل اجراءات السلامة والآمان متواجدة ووصفت الحادث بالمؤسف.

وطالب العديد من الجمهور وراد السوشال ميديا باجراء تحقيق محايد لا سيما ان كوارث التصوير اصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، ويعتقد البعض ان نتفليكس ستسعى بكل قوتها لانهاء القصة جعل الحادث مجرد سوء حظ وليس اكثر

وشكك الكثير ان الاجهاد والعمل الكثير والارهاق الذي عانى منه السائق هو المسبب الحقيقي للحادث وان على نتفليكس ان تخضع للتحقيق ومحاسبة جميع المسؤولين