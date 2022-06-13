رسمياً.. نيتفليكس تعلن عن الجزء الثاني من Squid Game برسالة وفيديو

هيا حازم

أعلنت المنصة الالكترونية العالمية "نيتفليكس" عن إصدار الموسم الثااني من المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبّار" Squid Game ، وذلك بعد ان لاقى الموسم الأول نجاح كبير منذ اصداره على منصة نيتفليكس في العام الماضي وتصدره العديد من الأرقام القياسية وحصوله على نسبة مشاهدات عالية جدًا حول العالم

نتفليكس تعلن عودة Squid Game

وبعد انتظار طويل من قبل جمهور Squid game، اصدر الموقع الرسمي للمنصة الالكترونية العالمية "نيتفليكس" عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، إعلان تعلن فيه عودة الموسم الثاني من لعبة الحبّار.

ونشر الكاتب والمخرج مقطع فيديو رسمي يعلن فيه عن عودة الموسم الثاني من المسلسل الكوري الشهير، كما نشر مع الفيديو رسالة يتحدّث فيها عن التفاصيل حول الشخصيات والأحداث.

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

وبدأ الكاتب الرسالة بقوله: "لقد استغرقنا أكثر من 12 عام في كتابة الموسم الأول من المسلسل ولكننا احتجنا فقط 12 يوم في العام الماضي ليصبح أكثر المسلسلات شهرة على الإطلاق على منصة نيتفليكس".

وتابع الكاتب في رسالته: "شكراً لكم على مشاهدتنا وتحية كبيرة للجمهور في جميع أنحاء العالم، انضموا إلينا مرة أخرى في جولة جديدة كاملة من الاثارة".

وكشف الكاتب عن بعض التفاصيل التي تتعلق بالعمل والجزء الثاني بشكل خاص حيث أكّد عودة بطل المسلسل جي هون "لي جونغ جاي"، بالإضافة إلى فرونت مان "لي بيونغ هون" في الموسم الثاني.

نبذة عن مسلسل Squid game

لاقى المسلسل الكوريSquid Game نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على منصة نيتفليكس العالمية حيث سجّل ما يقارب 1.65 مليار مشاهدة خلال الأسابيع الأولى من صدوره في العام الماضي، كما انه تمكن من تحقيق انتشار واسع وشهرة كبيرة حول العالم جعلت منه المسلسل الأكثر شعبية في العام الماضي

ويدور المسلسل حول قصة مجموعة من الأشخاص الذي لديهم أزمات مالية مختلفة يشتركون في مسابقة غريبة للحصول على الأموال وسداد ديونهم.

ولكنّهم يكتشفوا أن هذه المسابقة ما هي الا عمليات قتل وابادة جماعية لتبدأ الاثارة في التفاصيل ولعب مسابقات عديدة.