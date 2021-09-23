نيرمين الفقي تصدم متابعيها بجلسة تصوير جريئة غير معهودة

خضعت الفنانة نيرمين الفقي لجلسة تصوير جديدة مع المصور عماد جو، ظهرت فيها بإطلالة جذابة مرتدية فستان أنيق كشف عن كتفيها ، رآها بعض المتابعين أنها جريئة، لينقسم جمهورها إلى فريقين ما بين معجبين به و منتقدين لجرأة لم يعهدوها من الفنانة المصرية.

وفنيا، استأنفت نيرمين الفقي تصوير دورها في مسلسل (شارع 9) الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، هدى الاتربي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي.

يذكر ان اخر أعمال نيرمين الفقي مشاركتها في مسلسل (النمر) من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.