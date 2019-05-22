نيرمين الفقي تنفي تعرضها لحادث خطير: اشاعات من ناس مريضة!

نفت الفنانة نيرمين الفقي، شائعة تعرضها لحادث سير التي تم تداولها الساعات الماضية، وقالت نيرمين: (حسبي الله ونعم الوكيل في الناس المريضة إشاعة سخيفة من ناس مريضة، أحب اطمن كل من سمع عن إشاعة إني عملت حادثة أن ده كلام إشاعات من ناس مريضة).

وتابعت، (بشكر جدا صديقتى رانيا ياسين على اهتمامها، ويارب بحق الايام المفترجة ابعد عنا ولاد الحرام و استرها معانا دنيا وآخره وفى النهاية أرجو اما حد يسمع إشاعة ميشيرهاش إلا أما يتأكد)، حسب موقع اليوم السابع.

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، قد نفت شائعة تعرض الفنانة نيرمين الفقى لحادث، قائلة: ( مفيش الكلام ده نيرمين كويسه الحمد الله و بخير).