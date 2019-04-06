نيشان يطمئن جمهور ميريام فارس على وضعها الصحي

نشر الإعلامي نيشان صورة تجمعه بالفنانة ميريام فارس، وأشار إلى أنها بخير وتتمتع بالفن والصحة والرشاقة ، كما وصف زوجها بـ (الرجل الراقي والنبيل).

زيارة نيشان لـ ميريام فارس في بيتها، جاءت بعد تداول فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تقول فيه (أشعر بالدوخة)، خلال إحيائها لحفل زفاف، ما جعل تلك المواقع تثير موضوع مرضها مجدداً، بالرغم من أنّ ما قالته جاء في إطار المزاح مع الحضور، حسب موقع مجلة سيدتي.

يذكر أنّ ميريام فارس تتحضّر لطرح عمل فنّي جديد، وهي كانت قد نشرت قبل بضعة أيام صورة لها مع الموزّع الموسيقي وليد المسيح.