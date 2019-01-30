الإعلامي اللبناني نيشان

أثار الإعلامي اللبناني نيشان الجدل حول برنامجه "أنا هيك" الذي يعرض على قناة الجديد اللبنانية، وذلك بعدما قرّر أن يسلط الضوء على السحاقيات في أحدث حلقاته، مما دفع عدد من المحامين بأن يتقدموا بعريضة أمام قاضية الأمور المستعجلة في بيروت لمنع بث الحلقة ومنع الإعلانات الترويجية لها.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فاعتبر المحامون أن البرنامج بشكل عام يقدم الحالات الاجتماعية الشاذة بطريقة ترويجية ويصورها كمثال يقتدى به مما يتسبب بضرر كبير للجيل الناشيء، ومن ناحية أخرى ينتهك القوانين ويتعدى على المفاهيم والقيم الاجتاعية التي هي أساس الوطن.

الجدير ذكره، أن القاضية أصدرت قرارها بإبلاغ قناة "الجديد" والإعلامي نيشان بخصوص هذا الشأن مع فترة مهلة 4 ساعات للجواب على ما جاء في طلب المحامين والتوضيح، وكان القائمون على القناة قد أرسلوا جوابهم، في انتظار صدور القرار النهائي من القاضية للبت في الطلب.