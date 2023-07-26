نيقولا معوض: تعرضت للتحرش لسنوات.. وهددني بحبس والدي

حلَّ الفنان اللبناني نيقولا معوض في برنامج ABtalks مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وتطرق للحديث عن مواضيع شتى من بينها تعرضه للتحرش والتهديد بعمر صغير للغاية.

نيقولا معوض وتعرضه للتحرش

كشف معوض أنه تعرض للتحرش بعمر الـ11، واستمر ذلك لسنوات طويلة، إذ أخفى هذه التجربة الأليمة عن عائلته خوفًا عليهم وتحديدًا والده.

وقال معوض خلال اللقاء: "التجربة كانت سيئة وكسرتني، وساهمت في إني أكون ولد انطوائي، وأول مرة تعرضت للتحرش كان عمري 11 سنة، واستمر التحرش سنوات".

وأشار معروض إلى أن الرجل الذي تحرش به كان يعلم مدى تعلقه بوالده، لافتًا إلى أن سبب سكوته كان نابع من خوفه على دخول والده السجن، إذ قال: "الرجل الذي تحرش بي لعب على تعلق والدي بي، وهددني بأن والدي لو عرف سيطلق عليه النار وبالتالي سيدخل السجن، وهذه هو سبب سكوتي".

كيف تجاوز الأزمة؟

وحول الطريقة التي تمكن بها من تجاوز هذه التجربة الصعبة، أوضح أنه تخطاها حينما كبر في السن، حينها علم أنه ليس المذنب في هذه الحادثة، مُشيرًا إلى أن بعض ضحايا التحرش يلقون اللوم على أنفسهم.

ووجه معوض نصيحة لضحايا التحرش، قائلأً: "كثير ناس لما تتعرض للتحرش تهرب للمخدرات أو شرب الخمور وكل هذا لا يفيد، والأفضل أن ينظروا للتجربة من بعيد، ويتأكدوا من أنهم لم يكن لهم يد فيها".



