نيكول سابا تتعرض للهجوم.. تضمنت أغنيتها إيحاءات جنسية

تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا للهجوم بعد طرح أحدث أغانيتها "فيلينج كول"، التي تضمنت إيحاءات جنسية على حد وصف متابعيها.

نيكول سابا تتعرض للهجوم

طرحت سابا أغنيتها "فيلينج كول" عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يويتوب"، التي تناسب أجواء الصيف والحفلات، حيث ظهرت في الفيديو المصوّر ترقص رفقة مجموعة من الراقصين الاستعراضيين، لكنها في أحد المقاطع ظهرت جالسة على ظهر رجل يمارس تمارين الضغط، فيما زامنت حركته صعودًا وهبوطًا بطريقة وصفت بـ"الجريئة.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستيائهم من جرأة سابا، واعتمادها هذا الأسلوب الـ"مبتذل"، على حد وصفهم، فكتبت إحداهن: "لشو هالحركات الجريئة، يعني ضروري يكون في شي بتعدى الحدود لحتى تضرب الأغنية.

وأضاف آخر: "ماعندها صوت والكلام مو واضح لان الصوت تعبان والكليب بدولارين بالمطبخ افكار قديمة زي هيفا وهبي سنة 2005".

وكانت سابا قد شاركت البرومو الترويجي للعمل عبر حسابها في "إنستغرام" يركز على اللقطة المثيرة للجدل، ودرءًا للتعليقات السلبية ألغت خانة التعليقات".

يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسل، وتوزيع أماديو، والفيديو كليب من إخراج إيلي فهد.

