نيكول سابا تروج لحفل رأس السنة في مصر :(لازم نكمل)

أعلنت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ عن إقامة حفل لها في مصر و نشرت لمتابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

و علقت نيكول قائلة: (رغم كل الظروف والحزن والتوتّر الّي حطّتنا فيها السنة دي ورغم انها كانت ولسّه قاسية علينا عايزين ولازم نتحدّاها ونتغلب عليها لان الحياة حتكمّل ولازم تكمّل..والناس من حقّها تفرح وتعيش كل لحظة من حياتها)، حسب صحيفة صدى البلد.

و تابعت: (عشان كده قرّرت اني اشاركو الليلة دي ونختم فيها السنة بالفرحة وبالموسيقى وباحلى التمنيات ونستقبل سنة جديدة بنفسيّة وروح جديدة... ان شاء الله اشوفكو ليلة راس السنة في فندق (الماسة) في مصر ام الدنيا..وحشتيني..اوي..).