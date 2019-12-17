نيكول سابا تستقبل العام الجديد في القاهرة

روجت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، لحفلها الجديد المنتظر إقامته في أحد فنادق القاهرة الجديدة، يوم 31 ديسمبر/ كانون الاول ليلة رأس السنة الميلادية، إذ نشرت صورة بوستر الحفل لتدعو جمهورها من خلاله لحضوره.

وتقدم نيكول سابا عددا من أبرز أغنياتها في الحفل، منها أنا طبعي كده، يا شاغلني بيك، عامل عمله، وغيرها من الأغاني.

وكانت نيكول سابا، اعتذرت عن عدم إحيائها حفلًا كبيرًا كان محددا له 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإحدى الجامعات الخاصة في مدينة المنيا، بسبب الأحداث التي يمر بها لبنان.



