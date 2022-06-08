نيكول سابا تطرح أحدث أغانيها (سمك القرش)

طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا أحدث أغانيها على موقع (يوتيوب) والتي تحمل اسم (سمك القرش)، من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويري.

وروجت نيكول سابا للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع ( انستغرام)، حيث نشرت صورة من الكليب.

وعلقت قائلة: (يمكنك الآن مشاهدة الفيديو الموسيقي الجديد الخاص بي على قناتي الخاصة بموقع يوتيوب).





وشاركت نيكول سابا، خلال موسم عيد الفطر المبارك، في العرض المسرحي (الليلة الكبيرة) بطولة محمود عبدالمغني،ومحمود الليثي، ومحمد عبدالرحمن، وبدرية طلبة، وميرهان حسين، وأمير صلاح الدين، وتأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.