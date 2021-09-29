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نيكول سابا تعود الى عالم السينما ببطولة فيلم رومانسي

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2021 - 01:58
نيكول سابا
نيكول سابا

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن تعاقدها على فيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات. وكشفت نيكول سابا أن  الفيلم الذي يحمل اسم (مفتاح الحب) وويحمل الطابع الرومانسي، من إنتاج شركة آرت فيجن وتأليف وحوار الممثل بسام علي وسيقوم ببطولة الفيلم ، إلى جانب ميلاد يوسف وروعة ياسين ومها المصري، ومن إخراج جمال السروري.

و على صعيد آخر، حصدت النجمة اللبنانيةجائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية (الجو حلو) في مهرجان الفضائيات العربية، وأهدت الجائزة إلى لبنان قائلة: (بهدي الجائزة إلى بيروت بلد الجمال والثقافة وإلى شعب لبنان اللي مش بينكسر، وهذه الصورة الحلوة اللى سنظل نصدرها، وشكرا لمصر اللي وقفت جنب لبنان وقدمت كتير مساعدات).

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