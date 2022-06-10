نيكول سابا تكشف عن سبب (غريب) لحذف أغنيتها (سمك القرش)

كشفت الفنانة نيكول سابا عن الأسباب الحقيقية لحذف كليبها الجديد (سمك القرش) من القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات (يوتيوب) بعد ساعات من إطلاقها رسميا، مؤكدة وجود مشكلة بسيطة فقط تعمل على حلها.

و علقت نيكول على حذف الأغنية عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: (أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش.. صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلّها.. وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب..‏ الحمد لله العيون من أولّها مبلّشة بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل).

يذكرأن الكليب الجديد (سمك القرش)، طرحته نيكول عبر موقع (يوتيوب)، وهو من كلمات عبد الرحمن عاصم (مانو)، وألحان كريم عشور، وتوزيع أمين نبيل، والكليب من إخراج جاد شويري.