نيكول سابا تواجه أزمة مع جمهورها بعد اتهامها بـ(تحريف القرآن)!

أثارت الفنانة نيكول سابا الجدل وسط جمهورها ومتابعيها بعدما نشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) قالت خلالها: (ما بقى حدا يقلّي لا تكره شيئاً لعله خيراً ‏لانو ممكن يكون لعله شي تاني،، هالجملة بس تنبنّج حالنا ونستسلم لايّ احتمالات اخرى،، بس مين قال هالشي!! وسعوا لراسكن).

وتفاعل الجمهور على التغريدة غاضبًا و انهالت عليها الانتقادات، حيث علق احد الحسابات على تغريدتها قائلًا :(أوك تكرم عيونك ، هلا بنسجب نسخ القران من السوق وبنشطب هالاية وبنرجع بنزل النسخة الجديدة .. ولو كم نونو عنا ، كله ولا ينهز بدك) .

وعلق شخص أخر: (فقط للتوضيح ست نيكول وأكيد فاتك الأمر: هذه جزء من آية قرآنية أي كلام الله وليس البشر: ‏وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

و فنيا، أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا مؤخرا في مدينة المنصورة الجديدة. وعلقت نيكول سابا على الصور كاتبة: (من أحلى الحفلات اللي عملتها دلتا مارينا، جميلة بناسها وجمهورها الشقي بحبكم).