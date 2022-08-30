نيكول سابا تواجه أزمة مع جمهورها بعد اتهامها بـ(تحريف القرآن)!

أثارت الفنانة نيكول سابا الجدل وسط جمهورها ومتابعيها بعدما نشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) قالت خلالها: (ما بقى حدا يقلّي لا تكره شيئاً لعله خيراً لانو ممكن يكون لعله شي تاني،، هالجملة بس تنبنّج حالنا ونستسلم لايّ احتمالات اخرى،، بس مين قال هالشي!! وسعوا لراسكن).
وتفاعل الجمهور على التغريدة غاضبًا و انهالت عليها الانتقادات، حيث علق احد الحسابات على تغريدتها قائلًا :(أوك تكرم عيونك ، هلا بنسجب نسخ القران من السوق وبنشطب هالاية وبنرجع بنزل النسخة الجديدة .. ولو كم نونو عنا ، كله ولا ينهز بدك) .
وعلق شخص أخر: (فقط للتوضيح ست نيكول وأكيد فاتك الأمر: هذه جزء من آية قرآنية أي كلام الله وليس البشر: وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).
و فنيا، أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا مؤخرا في مدينة المنصورة الجديدة. وعلقت نيكول سابا على الصور كاتبة: (من أحلى الحفلات اللي عملتها دلتا مارينا، جميلة بناسها وجمهورها الشقي بحبكم).