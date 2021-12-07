نيللي كريم تتحدث عن حملها.. آخر همي

ردت الفنانة المصرية نيللي كريم على الشائعات المنتشرة حول حملها خلال لقاء تلفزيوني معها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43

نيللي كريم تكشف حقيقة حملها

وردت كريم على شائعات حملها بطفلها الاول من زوجها هاشم عاشور وقالت إن الخبر مجرد شائعة لا اساس له بالصحة وعلقت أنها قد تكون اكتسبت بعض الوزن وأن ظهورها بوزن زائد هو سبب هذه الشائعات معلقة" آخر همي".

وكانت نيللي كريم ق احتفلت منذ مدة بزواجها من لاعب السكواتش المحترف هشام عاشور واقامت لهذه المناسبة حفل زفاف ضخم حضره عدد من المقربين والاصدقاء وحرصت الفنانة المصرية على ارتداء فستان زفاف باللون الابيض

حياة نيللي كريم الخاصة

تزوجت كريف في بداية حياتها وانجبت ابنها كريم وابنها يوسف، ثم انفصلت عن زوجها بعد فترة، وبعدها وتحديدًا في عام 2004 تزوحت من خبير التغذية الشهير هاني ابو النجا وانجبت متها ابنتها سيليا وابنتها كندة ثم انفصلت عنه في عام 2015 وفي عام 2021 وتحديدًا شهر اغسطس تزوجت من هشام عاشور

يًشار إلى ان كريم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ضد الكسر وقدمت شخصية سلمى وشاركت في العمل الى جانب عدد من النجوم من بينهم محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم

وتحرص كريم منذ سنوات على التواجد في المواسم الرمضانية كل عام وقدمت عدد من الادوار المميزة