نيللي كريم تثير جدلا قانونيا و دينيا في رمضان

تشارك الفنانة نيللي كريم في الموسم الرمضاني المقبل رمضان 2022 بمسلسل (فاتن أمل حربي) والذي يناقش قضايا اجتماعية هامة

و يتطرق العمل لقضايا تهم المرأة والمجتمع وقد شوق المخرج ماندو العدل الجمهور لمتابعة العمل من خلال منشور له قال فيه : (يا سيدات مصر.. المسلسل دة علشانكم).

المسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى الذي اعتاد طرح الموضوعات المثيرة للجدل، وقضية المسلسل سوف تثير جدلا دينيا وقانونيا .

و يناقش المسلسل قانون الحضانة من خلال شخصية موظفة في الشهر العقاري والتي تجسدها نيللي كريم وهي متزوجة من شريف سلامة ولديها طفلين. و تقرر الطلاق والانفصال عن زوجها لتصطدم بالقانون الذي يجبرها على التخلي عن حضانة أطفالها في حالة الزواج من شخص آخر

و يضم المسلسل نخبة من النجوم من بينهم نيللي كريم، شريف سلامة، خالد سرحان، فادية عبد الغني، محمد الشرنوبي، جيلان علاء، محمد التاجي المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى ومن إنتاج العدل جروب وإخراج ماندو العدل.