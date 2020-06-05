نيللي كريم تحسم الجدل حول زواجها من رجل الأعمال إسلام عمر

على مدار الساعات القليلة الماضية، انتشر خبر زواج النجمة نيللي كريم من رجل الأعمال عمر إسلام، وهو الأمر الذي تداوله العديد من رواد السوشيال ميديا، لعدة أسباب منها النجاح والتواجد القوى لنيللى خلال شهر رمضان الماضى بمسلسل (بـ100 وش).

من جهتها ،أكدت النجمة أنه عند زواجها ستعلن على الفور، مؤكدة أن هناك بالفعل مشروع قائم، لكن لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمي، حسب موقع اليوم السابع.

وعلقت نيللي على الخبر ساخرة: (والله لما هتجوز هقول.. مش هتجوز فى السر والله، دي مش طريقتي خالص).