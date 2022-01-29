نيللي كريم تستأنف تصوير مسلسلها الرمضاني بعد تعافيها من كورونا

تستأنف النجمة نيللي كريم تصوير مسلسلها (فاتن أمل حربي)، المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان المقبل، بعد تعافيها من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وستصور خلال هذه الأيام مشاهدها .

مسلسل (فاتن أمل حربي) يشارك في بطولته كل من الفنان أحمد حاتم، خالد سرحان، محمد ثروت، وشريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل.

و يعرض حاليا لنيللي كريم على إحدى المنصات الرقمية، مسلسل (الجسر) الذي تدور أحداثه في 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا، سارة الشامي، ومها نصار، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، كما تظهر نيللى كريم كضيفة شرف فى مسلسل (وعد الشيطان) مع عمرو يوسف.