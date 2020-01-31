نيللي كريم تستعد لتصوير ( النصابين) لعرضه في رمضان

ينطلق تصوير مسلسل (النصابين) بطولة النجمين نيللي كريم و آسر ياسين ، يوم 5 فبراير/شباط المقبل، بالمشاهد الداخلية للعمل، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث أوشكت مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى على الانتهاء من معاينة أغلب أماكن التصوير، كما تجرى الشركة المنتجة ابرام باقي التعاقدات للفنانين المشاركين بجانب نيللي كريم وآسر ياسين، وتم الاستقرار على الفنانين شريف دسوقي، وميدو عادل للمشاركة في العمل، حسب موقع اليوم السابع.

مسلسل (النصابين) هو تعاون انتاجي مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة في الدراما التليفزيوني. و قد تأجل عرضه من العام الماضي، حيث كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وارجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.