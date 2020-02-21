نيللي كريم تفيض حسنا و أنوثة في أحدث جلسة تصوير (صور)

تألقت النجمة نيللي كريم بأحدث صور جديدة، بعدسة مصور المشاهير خالد فضة، حيث خضعت لجلسة تصوير، ونالت إشادات كبيرة بسبب اللوك والفستان وقصة الشعر، التي ظهرت بهم في جلسة التصوير .

وكرمت نيللي كريم مرخراً من مهرجان أسوان لسينما المرأة في نسخته الرابعة، حيث حصلت على جائزة تقديريه عن مجمل أعمالها، وعبرت عن سعادتها بذلك التكريم، خاصة أن نيللي تعد من نجمات الصفوف الأول وتتمتع بعشبية كبيرة بين الجمهور.

و تصور حالياً نيللي كريم مسلسلها الجديد (100 وش) مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، حيث كان من المفترض أن يعرض المسلسل في العام الماضى، إلا أنه تأجل لعرضه لضيق الوقت .