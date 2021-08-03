نيللي كريم تكشف عن موعد زواجها من نجم الإسكواش هشام عاشور

أكدت النجمة نيللي كريم صحة خبر ارتباطها، كاشفة أنها ستحتفل بالزفاف وعقد قرانها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور، وذلك خلال شهر أغسطس/آب الحالي، حسب موقع اليوم السابع.

وكانت نيللي قد احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبين الإسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقأم في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وبعد عودة هشام عاشور إلى مصر، أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل (حرب أهلية) مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

نيللي تكبر خطيبها بثماني سنوات، فهو من مواليد 29 مايو 1982، بينما هي من مواليد 18 ديسمبر 1974.ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواح الأول له في حياته. فيما انفصلت نيللي عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام قبل عدة أشهر.

ومن الناحية الفنية، انضمت النجمة نيللي كريم لفريق عمل فيلم (صقر وكناريا) أمام النجمين أحمد عز وماجد الكدواني ومن إخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل يصنف بـ(أكشن كوميدي) من تأليف أيمن وتار بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التي كتبها في الفترة الأخيرة كان آخرها (البعض لا يذهب للمأذون مرتين).