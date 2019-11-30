نيللي كريم تكشف عن وضعها الصحي: (الورم طلع حميد الحمدلله)

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم، ولأول مرة، تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت نيللي كرم، إنها أجرت استئصالا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوما. وتابعت نيللي كريم: (أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي)، حسب موقع مصراوي.

وأضافت في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية: (أن العملية وصفت بالدقيقة والصعبة جدًا نظرًا لمكان الورم اللي طلع حميد والحمد لله، أريد أن أشكر الناس على سؤالهم علي).

يشار إلى أن الفنانة نشرت سابقا صورة لها عبر حسابها على موقع (إنستجرام)، أثناء تواجدها بالمستشفى وسط الفريق المعالج، وعلقت عليها : (شكرا لأنكم أنقذتم حياتي)