نيللي كريم تنتصر لحسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

دعمت لفنانة نيللي كريم، الفنات حسين الجسمي، بعد موجة التنمر التي واجهها بعد انفجار بيروت الكارثي والذي تسبب في خسائر بشرية ضخمة.

وأرسلت نيللي كريم رسالة صوتية، عبر et بالعربي، عبرت فيها عن حبها لحسين الجسمي وأعماله، وجاء في رسالتها: (حسين يا جميل ألف مبروك على أغنيتك.. أنا من عشاقك خصوصا لما بتغني أغنيات عن مصر.. أغانيك الحلوة يارب ما تخلص أبداً وفرحنا بصوتك.. أنت دايما صوتك في حاجة إيجابية.. فيه نبرة دفأ وحنان وصدق في كل حاجة بتغنيها)، حسب موقع مجلة ليالينا.

وأضافت: (شوفت أغنية ليك كنت بتغني في مصر في الأوبرا.. أنا قشعرت ودمعت.. وحشتنا وإن شاء الله نشوفك في مصر وتعمل لنا حفلة كدة كهربا).