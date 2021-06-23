نيللي كريم تنضم لبطولة فيلم (كازابلانكا 2) أمام أمير كرارة

يجتمع النجم أمير كرارة مع المؤلف هشام هلال، والمخرج بيتر ميمي خلال هذه الأيام للإستقرار على شكل الجزء الثانى من فيلم الإثارة و التشويق (كازابلانكا)، وتحديد موعد نهائي لبدء التصوير، وتبدأ أحداث الجزء الثانى من حيث انتهى الجزء الأول.

وسافر أبطال العمل إلى مدينة برشلونة الأسبانية، وذلك من خلال عبارة من دولة المغرب، وتبدأ أحداث الجزء الثاني من هناك، ولقد تقرر أن تكون الفنانة نيللي كريم هى بطلة الجزء الثاني أمام أمير كرارة على أن ينتهي دور كل من غادة عادل ولبلبة حيث انتهت الشخصيات التي قدمتها كل منهما فى الجزء الأول، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر أن الجزء الأول شارك فى بطولته كل من غادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار،ولبلبة ، ومحمود البزاوي، وأحمد داش، والنجم التركي هاليت أرغنش، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف بالعمل و الفيلم من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

بدورها و من جهة أخرى، شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

وظهرت نيللي في الصورة بإطلالة ساحرة؛ أثناء قضاء اجازتها الصيفية حيث ارتدت رداء باللون الأحمر مما أثار إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم كان مسلسل (ضد الكسر) الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، من بطولتها اما الفنان محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.