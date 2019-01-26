نيللي كريم تحسم أمر مشاركتها في ماراثون رمضان 2019

نيللي كريم

بعد ان كان من المقرر ان تغيب عن شهر رمضان 2019، يبدو ان الممثلة نيللي كريم ستعود للظهور في الشهر الفضيل وذلك بعدما كشفت الى انها ستطل في رمضان بمسلسل جديد مع المخرج احمد مدحت، كتابة عمرو الدالي، واحمد وائل وانتاج جمال العدل.

نيللي لفتت ان المسلسل سيشكل مفاجأة عند الجمهور مليئ بالتشويق، اضافة الى مغامرات كثيرة. و وعدت نيللي الجمهور ان المسلسل سيكون من النوع الكوميدي وقالت (المسلسل مافيش نكد خالص بس ضحك). و كشفت ان شخصيتها في المسلسل ستكون (لذيذة ودمها خفيف)، حسب موقع حريدة المستقبل.

نذكر ان كريم كانت قد اطلت في رمضان 2018 بمسلسل يحمل عنوان (اختفاء).