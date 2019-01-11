كثرة صور نيللي كريم مع عمرو سلامة تثير الشكوك حول طبيعة علاقتهما

نيللي كريم مع عمرو سلامة

ظهرت النجمة نيللي كريم برفقة المخرج عمرو سلامة أكثر من مرة في عده مناسبات، وتبادلا نشر الصور التي تجمعهما على حسابهما الشخصى بموقع (انستجرام ) وأيضاً في الـ(ستوري)، لتكثر التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الثنائي خاصة فى ظل الظهور المتكرر لهما اضافة إلى الصور الحميمية التي جمعتهما.

وبدأ جمهور الثنائي على (الانستجرام )يستنتج وجود مشروع ارتباط بينهما، وظهر ذلك من خلال التعليقات على صورهما حيث جاءت بعض التعليقات كالتالي: (مبروك أنا فرحانة ليكوا كتير)، (هو في ايه بقى صورهم كترت مع بعض يا ترى يا هل ترى)، و (لف ألف مبروك وربنا يتمم بخير)، إلا أن الثنائى لم يوضحا أي شيء بخصوص طبيعة علاقتهما مع كثرة التساؤلات مع المتابعين والجمهور، حسب اليوم السابع.

جدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم منفصلة عن زوجها هاني أبو النجا عام 2015 بعد زواج دام 11 عامًا، بينما انفصل عمرو عن الإعلامية المصرية منى عبد الوهاب، عام 2017، ومنذ ذلك الوقت لم يعلن أى منهما عن ارتباط جديد.