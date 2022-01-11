نيللي كريم عن أزواجها السابقين: (من أزبل لأزبل!) و رد متوقع من طليقها

أثارت الفنانة نيللي كريم، في الآونة الأخيرة الجدل، بتصريحاتها تجاه ازواجها السابقين، فقد عبرت عن رأييها فيهم، بان حظها مع الزواج سيء، وأنها أخدت (الوحش كله)، حيث تزوجت نيللي ثلاث مرات، انتهوا جميعًا بالطلاق عدا زوجها الأخير لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور. و وصفت الفنانة زيجاتها السابقة قائلة: ( كان حظي من أزبل لأزبل زي الباكبورت!).

بدوره علق الدكتور هاني أبو النجا طليق الفنانة، على تصريحات الفنانة نيللي كريم قائلاً خلال تصريحات تليفزيوينة: (ربنا يهنيها هي كان ليها تصريحات كتيرة طول الوقت، وقالت قبل كده أنا اتضغط عليا، وإن المذيعة ضغطت عليا، لكن يهمني إنها تبقى كويسة حقيقي، ومش مثالية مني نهائياً، وإحنا في وضع جيد لكن مش أصدقاء أوي، حتى لا يقول الناس إنني أدّعي المثالية).

اضاف: (لن أرد على الخطأ بخطأ مثله لسبب مهم جداً وهو أن ابنتي الكبرى تبلغ من العمر 15 سنة، وشقيقتها الصغرى 11 سنة، وهما تعيشان معي، وهذا تم بالتفاهم والتراضي، حتى لا يظن أحد أنني أخذتهما غصباً، فهي رأت أن من مصلحتهما أن تعيشا معي، لكن لا يمكنني الرد على هذه التفاصيل أو تلك الردود).