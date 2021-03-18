نيللي كريم عن خطوبتها: (الحمد لله فسخت!)

أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم فسخ خِطبتها رسمياً من رجل الأعمال عمر إسلام. وقالت نيللي، خلال مداخلة هاتفية مع (إي تي بالعربي): (كنت مخطوبة، والحمد لله فسخت).

وأضافت: (مفيش حد سعيد 100%، ولا حزين 100%، أكيد بيبقى فيه وقعات، أنا شخص حساس جداً، وبزعل بسرعة بس مبزعلش من حد، وبحاول على أد ما أقدر إن ما أخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني أوي).

وأكدت نيللي كريم أنها تحب أن تكون الأخبار المنتشرة عنها حول أعمالها، لكن حياتها الشخصية ترى أنها غير مثيرة ولا تستحق الاهتمام.

وكانت نيللي كريم أثارت جدلا بسبب تصريحتها في برنامج (السيرة) وقولها أنها كرهت كل الرجال.

على جانب آخر، تشارك نيللي كريم في رمضان 2021 بمسلسل (ضد السكر),

مسلسل (ضد الكسر) من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.