نيللي كريم لأبلة فاهيتا:(ممنوعة من البكاء بأمر الطبيب!)

قالت النجمة نيللي كريم، إنها ستقدم هذا العام، خلال الموسم الرمضاني المقبل 2020، شخصية سكر في مسلسل (مية وش)، وهي شخصية بنت نصابة من بولاق تتقابل مع شخص آخر نصاب، ولكن من الزمالك والذي يجسده النجم آسر ياسين.

وأكدت نيللى كريم، خلال لقائها فى برنامج (لايف من الدوبلكس) مع أبلة فاهيتا ، على قناة (أون ) الفضائية، أن المسلسل ليس مأخوذا من أى مسلسل أو فيلم آخر، لافتة إلى أن كثرة البكاء في المسلسلات التى قدمتها خلال الأعوام الماضية، تسبب لها في (فتق فى العين)، ما جعلها تجرى عملية جراحية فى عينها، وأمرها الطبيب بمنع البكاء نهائيا لمدة 6 أشهر.