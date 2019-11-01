نيللي كريم (نصابة) أمام آسر ياسين في رمضان 2020

كشف المنتج جمال العدل، من خلال برنامج The insider بالعربي والمُذاع عبر فضائية دبي، عن تفاصيل الشخصية التي ستؤديها الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين ضمن السباق الرمضاني القادم لعام 2020.

وقال العدل: ( نحن الآن في مرحلة الإنتهاء من كتابة السيناريو والتحضيرات العامة التي تخص معاينة أماكن التصوير والديكورات، وفور إنتهائنا من هذه التحضيرات سوف نبدأ التصوير، وستجسد نيللي كريم ضمن الأحداث شخصية نصابة من أول المسلسل إلى آخره وسيكون شريكها في النصب هو الفنان آسر ياسين).

يُشار إلى أن مسلسل (النصابين) كان من المُفترض أن يُعرض ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2019، ولكن تأجل عرضه بسبب مشكلات واجهت صناع العمل كانت تكمن في التصريحات وموافقة الرقابة وعدم قدرتهم أيضًا على الإنتهاء من السيناريو.

يُذكر أن مسلسل (النصابين) من بطولة: نيللي كريم، آسر ياسين، بيومي فؤاد، محمود الشرقاوي، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج أحمد مدحت.