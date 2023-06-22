نيمار يعترف بخيانته لحبيبته خلال حملها.. وينشر رسالة اعتذار لها

شارك لاعب كرة القدم الشهير "نيمار" اخباره الخاصة مع جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، واعترف في منشور صادم له بانه قام بخيانته حبيبته خلال فترة حملها.

نيمار يعترف بخيانة حبيبته وينشر رسالة اعتذار

اعترف النجم البرازيلي بخيانة حبيبته خلال فترة حملها، ونشر لاعب فريق باريس سان جيرمان رسالة اعتذار لحبيبته عبر حسابه الخاص على "انستغرام".



وقال نيمار في الرسالة:" أقدم هذا الاعت1ار من أجلك.. وانا أحتاجك في حياتي، أنتي تعلمين كما اعاني بدونك وأريدك في حياتي وإلى جانبي".



وتابع اللاعب الشهير: "لدي الجراة على قول أنني اخطأت كل يوم داخل الملعب وخارجه، ولكن اخطائي في حياتي الشخصية أثّرت على أحد أكثر الاشخاص تميّز في حياتي.. وهي المرأة التي حلمت ببقائها بجانبي .. حببتي ووالدة ابني".



واختتم اللاعب البرازيلي رسالته بقوله: "أطب المغفرة عن اخطائي وها انا اعترف بالخطأ الذي قمت به على العلن"، وتابع: "انا لا استطيع تخيّل نفسي بدونك".

تفاصيل خيانة نيمار لحبيبته



كشفت العديد من المصادر ان نيمار انفصل منذ فترة عن حبيبته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي، وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن الخيانة هي سبب الانفصال وهو ما أكدته رسالة اعتذار اللاعب البرازيلي.

وكانت الصحف البرازيلية قد ضجت قبل مدة بخبر خيانة اللاعب البرازيلي لحبيبته مع سيدة برازيلية تدعى فرناندا كامبوس.