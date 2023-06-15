نيمار يقترب من الدوري السعودي

ادعى موقع "كوت أوفسايد" أن النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور بات قريباً أكثر من الانتقال إلى الدوري السعودي في ظل رغبة باريس سان جيرمان الكبيرة في التخلص منه هذا الصيف.

ونوه الموقع إلى أن مسؤولي بطل الليغ 1 يدركون صعوبة بيع المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً، مما يعني أنهم سيوافقون على أي عرض سعودي طالما كانت قيمته مناسبة.

ولا يمر نجم برشلونة السابق بأفضل مراحل مسيرته جراء تراجع مستواه وكثرة إصاباته مما يشير إلى أن رحلته الاحترافية في أوروبا ربما قاربت على نهايتها.

لا عروض جدية لـ نيمار من أوروبا

وأشار كوت أوفسايد إلى أن أندية الدوري الإنجليزي لم تتقدم بأي عرض جدي لاستقطاب الهداف البرازيلي حتى الآن مما يرجح رحيله صوب الشرق الأوسط.

كما أن برشلونة رفض بدوره استعادة اللاعب الذي باعه لسان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ويطمح صندوق الاستثمارات العامة السعودي المسؤول عن تعاقدات الأندية المحلية لتعويض خيبة أمل فشل صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي من خلال جلب نيمار الذي يحظى بشعبية لا بأس بها على المستوى العربي.

يذكر أن الموقع لم يكشف عن هوية النادي الذي قد ينضم المهاجم البرازيلي إليه.