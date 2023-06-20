نيمار يريد الرجوع إلى برشلونة

يسعى النجم البرازيلي نيمار جونيور للرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف والرجوع إلى برشلونة بحسب تقارير إعلامية.

ولا يمانع النادي الباريسي بترك المهاجم صاحب الـ 31 عاماً يرحل صوب الوجهة التي يختارها بشرط الحصول على قيمة مناسبة نظير بيعه.

وارتبط البرازيلي بالهلال السعودي وأندية إنجليزية على غرار تشيلسي ومانشستر يونايتد.

لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية شددت على رغبة نيمار بالرجوع إلى برشلونة الذي تألق في صفوفه وارتقى للنجومية معه.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب البارسا قد أكد في وقت سابق أن عودة اللاعب إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو ليست ضمن مخططاته لهذا الصيف.

كما أن وضعية النادي الكتالوني الاقتصادية تعيق أي تحرك فعلي لإعادة الهداف البرازيلي.

وسيتحتم على نجم سانتوس السابق الموافقة على تخفيض أجوره بنسبة كبيرة.