هاري ستايلز يتعرّض لهجوم كبير بسبب إهانته العلم الفلسطيني

تعرّض المغني الهوليوودي العالمي "هاري ستايلز" إلى هجوم كبير وانتقادات لاذعة خلال أدائه الغنائي في حفله الأخير ضمن جولته الغنائية التي يقوم بها في الوقت الحالي>

هاري ستايلز يهين العلم الفلسطيني

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه النجم العالمي وهو يؤدي إحدى اغانيه على المسرح وامام عدد كبير من جمهوره.

وخلال ادائه على المسرح وبينما كان يقوم بحركاته الراقصة المعتادة، قام احد الحضور بإعطائه العلم الفلسطيني، ومن جانبه أمسك النجم العالمي العلم وتابع رقصه وغنائه على المسرح ثم قام لاحقًا بـ رمي العلم على الأرض، واكمل غنائه دون إكتراث.

وأثار هذا المقطع حالة من الغضب بين الجمهور من جميع انحاء العالم وذلك بسبب طريقة النجم العالمي في تعامله مع العلم، وإظهاره عدم الاحترام لدولة فلسطين، ووصف العديد من الجمهور وخاصة العربي ما قام به الفنان العالمي بالتصرف العنصري، مؤكدين أن موقفه واضح من القضية الفلسطينية وانه عادة ما يظهر تضامنه مع الاحتلال الصهيوني.

هاري ستايلز وموقفه من فلسطين

يعتبر النجم الهوليوودي المثير للجدل من ابرز النجوم المؤيديين للاحتلال الصهيوني، وعادة ما يظهر هذا الموقف الداعم، خلال الصراعات والاحداث التي يعبر بها المشاهير عن موقفهم من الصراع الفلسطيني مع الاحتلال، فدائمًا ما يأخذ هاري جانب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ويحرص هاري ستايلز بشكل دائم عن كشف موقفه، من خلال زيارة مناطق الاحتلال الصهيوني ونشر صوره هناك، كما عبر اكثر من مرة عن عشقه للوشوم العبرية.