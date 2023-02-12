هازال كايا ترحّب بطفلتها .. بعد ظهورها في فيديو لدعم متضرري الزلزال

رحّبت النجمة التركية الشهيرة "هازال كايا" بطفلتها الثانية والتي اعلنت عن حملها بها قبل عدة أشهر، وذلك وسط زحمة المساعدات والأعمال الخيرية التي أطلقها نجوم تركيا لمساعدة متضرري الزلزال في الأيام الأخيرة.

هازال كايا تستقبل ابنتها الثانية وتختار لها هذا الاسم

ونشرت النجمة التركية الشهيرة صورة لها في مستشفى فوليا أجيبادم في تركيا وهي تحمل طفلتها الصغيرة بين ذراعيها، حيث اعلنت عن ولادتها هناك.

وأعلنت مصادر مقربة بان نجمة مسلسل العشق الممنوع بصحة جيدة وهي الطفلة، واختارت لها اسم ليلى ثريا، بعد ان أطلقت سابقًا حملة تصويت لاختيار اسم بينهما، لكنها قررت منح الطفلة اسم مركب.

هازال كايا تستعرض حملها

خلال وقت سابق كانت النجمة التركية قد اعلنت عن حملها بطفلها الثاني من زوجها المخرج والفنان"علي أتاي" والذي أنجبت منه طفلها الأول خلال عام 2020 واسمته فكرت.

وكانت هازال قد كشفت خلال وقت سابق بان جنس المولود هي انثى حيث تساءلت حول الاسم الذي سوف تطلقه عليها، وأجرت تصويت على الاسم.

هازال كايا تقدّم المساعدات لمتضرري الزلزال

بعد الزلزال الكبير الذي دمّر مناطق عديدة في تركيا قدّمت النجمة التركية الشهيرة "هازال كايا" الكثير من المساعدة والاعمال الخيرية للمتضررين منذ اليوم الاول للزلزال، وجمعت مبالغ ماديّة كبيرة كما ساهمت في تأمين وتجهيز المساعدات.

وظهرت كايا في احد الفيديوهات وهي في الأيام الأخيرة من حملها خلال بث مباشر على يوتيوب لجمع التبرعات.