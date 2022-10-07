هازال كايا مترددة باختيار اسم طفلتها.. وتستشير جمهورها

تشعر النجمة التركية الشهيرة "هازال كايا" بحماس كبير مع اقتراب استقبال مولودها الثاني التي كشفت في وقت سابق على نوع جنسه وهو انثى، حيث تستعرض حملها من خلال اطلالاتها المتميّزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هازال كايا مترددة باختيار اسم طفلتها

بالرغم من ان النجمة التركية أعلنت خلال وقت سابق بأنها ستطلق اسم "ليلى" على طفلتها الثانية ولكن يبدو انها لم تستقرّ على الاسم بشكل رسمي ونهائي.

وفررت الفنانة التركية هازال استشارة عائلتها وأصدقائها بالإضافة إلى جمهورها من أجل اختيار اسم ابنتها مع وضع الخيارات، وقامت بعمل استفتاء من أجل اختيار الاسم حيث كان الاستطلاع ما بين اسم ثريّا أو ليلى، أو اختيار اسم مركب يجمع الاسمين وهو "ثريّا-ليلى".

هازال كايا تستعرض حملها بفستان وردي

استعرضت النجمة التركية الشهيرة "هازال كايا" حملها بطفلتها الثانية بإطلالة وردية حيث انها اختارت طقم مكون من قطعتين باللون الوردي، ومن قماش الستان، وجاء الطقم بتوب كشف عن بطنها وأكتافها مع تنورة طويلة،أظهر الطقم حجم بطنها الذي كشف انها ما زالت في الأشهر الأولى من حملها.

وحضرت هازال حفلة زفاف بإطلالتها الوردية، حيث علّقت على الصورة بقولها: "آخذ طفلتي في جولة الى حفلات الزفاف".

هازال كايا في باريس

نشرت النجمة التركية الشهيرة "هازال كايا" مجموعة من الصور لها في العاصمة الفرنسية باريس حيث كانت في احتفالية لاكوم رفقة مجموعة من الأصدقاء ونشرت هازال صورة عفوية لها وهي تتناول العصير.