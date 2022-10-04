هازال كايا تحتفل بعيد ميلادها الـ 32 باللون الوردي وعلى طريقتها الخاصة

احتفلت النجمة التركية الشهيرة "هازال كايا" بعيد ميلادها الـ 32 عاماً والذي كان في الأول من اكتوبر يوم السبت الماضي، حيث شاركت مع جمهورها الواسع رسالة لطيفة ومجموعة من الصور الخاصة بهذه المناسبة.

هازال كايا تحتفل بعيد ميلادها الـ 32

شاركت النجمة التركية مجموعة من الصور ومقاطع فيديو لاحتفالها بعيد ميلادها الـ 32 عاماً، والذي كان وسط عائلتها وزوجها وأصدقائها المقربين منها.

وظهرت هازال في الصور أمام عشاء عيد ميلادها والذي تم تنظيمه باللون الوردي، من الطاولة والكراسي حتى الأطباق، كما ظهر في مقاطع فيديو فرقتها المفضَلة في تركيا وهي تغني على المسرح بينما كانت هازال بين الحضور.

رسالة هازال كايا في عيد ميلادها

نشرت النجمة التركية رسالة لطيفة إلى جانب صور عيد ميلادها وقالت فيها بإن عشاء عيد ميلادها كان مفعماً بالحيوية باللون الوردي وهو لونها المفضّل والذي تحبه كثيراً، كما شعرت بانه يحمل حكاية خرافية.

أما حول حضور حفل موسيقي لفرقتها المفضّلة، فقالت هازال: "حفلة لفرقتي المفضّلة وتزامنت هذه الحفلة مع عيد ميلادي وأغانيها رافقت أغرب لحظات حياتي".

كما عبّرت كايا من خلال رسالتها التي نشرتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" عن سعادتها البالغة بحملها الثاني، وقالت في نهاية الرسالة: "32 ما أجملك، توقعاتي عالية جداً وانت لن تخذليني شكراً مقدماً".

حمل هازال كايا

يشار بان النجمة التركية "هازال كايا" حامل بطفلها الثاني حيث كشفت عن جنس الجنين وهو فتاة، كما أوضحت بانها تريد أن تطلق عليها اسم "ليلى" لأنها تحبّه كثيراً.