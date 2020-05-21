هازال كايا تكشف سراً عن علاقتها بكيفانش تاتليتوغ!

أطلقت الممثلة التركية "هازال كايا" تصريحًا حول علاقتها بالممثل التركي كيفانش تاتليتوغ والذي أدت دور البطولة بجانبه في المسلسل الشهير "العشق الممنوع" قبل 10 سنوات تقريباً.
هازال أكدت أن كيفانش هو الوحيد الذي يسأل عنها بشكل شبه يومي من بين المشاهير خلال فترة الحجر الصحي، كما أضافت أنه من المعروف أن تكوين أي علاقة صداقة في الوسط الفني أمر صعب إلا أن كيفانش أصبح بمثابة أخ كبير لها وعلقت بـ "كيفانش تاتليتوغ نعمة من الله لي".
في نفس السياق، كان كيفانش كان قد فضل سابقاً هازال كايا على بيرين سات التي أيضاً شاركته بطولة مسلسل "العشق الممنوع"، وعلاقة هازال وكيفانش كانت دائماً حديث السوشال ميديا بسبب صداقتهما.
يذكر أن هازال تتصدر حديث المواقع منذ مدة قريبة بسبب عدة تصريحات كان أبرزها "أنها لا تقدس فكرة الأمومة"، إذ أكدت أن الفكرة بحد ذاتها تولد ضغطًا على النساء، كما أن المرأة التي تنجب لن يكون لها قيمة أعلى عن باقي النساء.
كما أكدت أنها لا ترغب بالإنجاب مجدداً، وهو ما صدم رواد السوشال ميديا الذين علقوا أن الأمر من الممكن قد يكون مرتبطًا بحالتها النفسية بعد الولادة والضغط والمسؤوليات الكبيرة التي تواجها بعد أول طفل لها والذي يدعى "فكرت" من زوجها الممثل "علي أتاي".
Eveeet nerden başlasam,nasıl anlatsam.Üst üste üzücü bir takım olayları birlikte güçlenerek atlattıktan sonra dedik ki ne yaz düğünü ya ne gerek var beklemeye.Önce yurtdışında ufak bir ekiple planladığımız düğünü sonra bir çok sebeple İstanbul’a almak zorunda kaldık.iyi ki öyle olmuş.Canım @muratmorguls -canımsın,daha iyi bir mekan bulamazmışız- @fairmontquasaristanbul ‘dan bahsettiğinde balo salonu düğünü mü asla derken,başından beri bütün kalbi,heyecanı ve şefkatiyle yanımda olan @tuvana_buyukcinar ve @a46organization ekibinin -sizi aşırı seviyorum,unutmayın- şahane fikirleri, @fairmontquasaristanbul ’un inanılmaz ekibiyle unutamayacağımız bir deneyim. yaşadık.tuvana’m @tuvana_buyukcinar güzel kalplim,emeğin,varlığın benim için ne kadar önemli ve değerli,anlatabilmem mümkün değil,Teknik ekibimiz @darktechnical şahanesiniz.Eklemlerimiz ağrıyana kadar dansetmemizi sağlayan canım #cihanokanorkestrası @selcukbalcii dj’imiz @hakankabil iyi ki varsınız,çok teşekkür ederiz. @atelierrebulturkiye en büyük isteğim salonun çiçek bahçesi gibi kokmasıydı,aynı kokuyu hediye de etmek istedim,evde her kokladığımızda bu şahane güne dönmemizi sağlamaktı amacım.Hayalimin ötesinde kokuyordu salon,ne kadar teşekkür etsem az size de. @rutkayozis sensiz ben bu yoğunlukta düğün filan yapamazdım,en stresli,en gergin anlarda yüzümü güldürdüğün için çok teşekkür ederim,iyi ki varsın.Ve @ozgurmasur ...gelinliğimin her detayıyla ince ince uğraşıp gece 2’lerde heyecan dolu mesajlar atıp gözlerimi dolduran,bütün ekibiyle canla başla kısacık sürede benim için unutulmaz bir gelinlik tasarlamakla kalmayıp bütün gün ailemden biri olarak asla yanımdan ayrılmayan birtanecik arkadaşım,canımın içi,hakkını ödeyemem.Ve son olarak bizimle birlikte kendi düğünleriymiş gibi oynayan şahane misafirlerimiz,ne kadar kalabalık bir ailemiz olduğunu gördük,sizi çok seviyoruz,çok şanslıyız!!! 📸 by @1yastikta
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