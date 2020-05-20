رامز جلال يتجاوز الحدود مع محيي إسماعيل..وسقوطه الأخير مؤلم!

ضيف حلقة الليلة من برنامج المقالب كان الممثل المصري "محيي إسماعيل" الذي يبلغ من العمر 73 عاماً.

ردود أفعال الجمهور على حلقة اليوم كانت ضد رامز جلال بسبب عدم أخذه بعين الإعتبار عمر ومكانة الممثل القدير، وإذلاله له كما وصف الجمهور الأمر من أجل السخرية وتحقيق المشاهدات.

على الرغم من أن رد فعل الممثل المصري كان نوعاً ما طبيعي إلا أن الجمهور تعاطف معه بشكل كبير خصوصاً عند سقوطه في الفخ الأخير وهو عبارة عن بركة المياه.

فريق العمل قام بعمل مونتاج للفخ الأخير و اكتفوا ببث لحظة سقوطه من دون أن يظهروا باقي التفاصيل مما أثار التساؤل ما إذا كان محيي قد تعرض لإصابة بسبب سقوطه.

للمزيد من قسم الترفيه:

موديل روز تكشف حقيقة عدم صيامها في رمضان.. وتتحدث عن أصولها!

خاص للبوابة: نجمة ستار أكاديمي هناء الإدريسي تكشف حقيقة زواجها وسبب ابتعادها عن الفن!

هازال كايا بتصريح صادم "لا أريد إنجاب أي أطفال من زوجي"!