هازال كايا وبيرين سات

تواجدت النجمة التركية هازال كايا في حفل استقبال توأم صديقتها سينام اوزتورك الشهيرة بشخصية "ياسمين" في مسلسل حب للإيجار.

ووجه الصحافيين عدد من الأسئلة للنجمة التركية كان اهمها سبب عدم حضور بيرين سات لحفل زفافها والذي أُقيم في شهر فبراير الماضي على الفنان والمخرج علي أتاي.

واجابت كايا قائلة: "غاب العديد من أصدقائي عن حضور حفل زفافي جراء انشغالهم، لكن الإعلام انشغل بغياب بيرين سات فقط، ونحن عندما ندعو أصدقاءنا نعلم بأن حضورهم غير مؤكد، وأنا وبيرين سات لم يكن لدينا وقت كثير لتوطيد صداقتنا، وحياتنا ليست مثل أبطال “العشق الممنوع”، أنا أحب الحياة والعلاقات البسيطة".

ونفت النجمة التركية الأخبار المتداولة حول حملها قبل الزواج في إجابتها على سؤال حول هذا الموضوع، مؤكدة إنها لا تعلم من أطلق هذه الشائعة السخيفة.

يُشار إلى ان النجمة التركية هازال كايا نجمة مسلسلي "العشق الممنوع" و"حكايتنا"، كانت قد احتفلت بشهر فبراير الماضي بزواجها على الفنان علي اتاي في حفل زفاف ضخم حضره عدد من نجوم الفن في تركيا.

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