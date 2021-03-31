هازال كايا مصابة بفيروس كورونا وهذه حالتها الصحية

تناقلت المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر اصابة الممثلة التركية هازال كايا المعروفة عند العرب باسم نيهال، بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، تم ايقاف تصوير المسلسل تقوم هازال بتصويره لمدة 5 أيام، ويحمل المسلسل اسم "قصر بيرا" وهو لصالح شبكة "نتفليكس".

بالنسبة لحالتها الصحية فقد التزمت بالحجر الصحي عند إعلان الإصابة كما أنها عانت من أعراض وتعب خفيف.

أما عن آخر أعمالها، بعد غياب عن شاشة التلفاز بسبب انجابها لابنها الأول "فيكو" من زوجها "علي أتاي"، فهي تقوم بتصوير مسلسل "قصر بيرا" لصالح شبكة "نتفليكس".

المسلسل سيكون من 8 حلقات، مقتبس من رواية "في منتصف الليل في قصر بيرا" الذي تدور أحداثه من عام 1918 الى أواخر 1920 ، عندما تحولت إسطنبول من مدينة عثمانية الى مدينة عالمية حديثة ونابضة بالحياة.

تدور أحداث حول صحفية تم تكليفها بزيارة فندق "قصر بيرا" والإقامة به بشكل مؤقت لمتابعة الأحداث السياسية بشكل سري، وتكتشف مؤامرة سياسية ضد مصطفى كامل أتاتورك.

وهو مأخوذ من رواية "منتصف الليل في بيرا بالاس" للكاتب "تشارلز كينج".

أبطال العمل "قصر بيرا"

يقف بجانب هازال كايا الممثل التركي إيلكر كاليلي، و صلاح الدين باسالي، و نرجس أوزتورك.

وكانت هازال في الفترة الماضية تقوم بتصوير فيلم "ماذا يحدث لي" مع نجم مسلسل "الطبيب المعجزة" أونور تونا.

الفيلم مقتبس من كتاب يحمل الإسم نفسه للكاتبة التركية اصلي كيزماز ويتناول حياة امرأة تكون بمثابة المد والجزر بين الفرح والحزن وتتساءل ما الذي يحدث معها.