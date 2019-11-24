هاشتاج "عود راشد الماجد" يجتاح تويتر في السعودية بعد بيعه بـمليون ونصف ريال!

حالة من الجدل بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بدأت خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن بيع عود الفنان راشد الماجد في مزاد علني في الرياض بقيمة وصلت إلى 600 ألف ريال.

وما أثار الجدل بشكل أكبر، هو إعلان آخر من تركي آل الشيخ عن قيام المالك الجديد للعود ببيعه مرة أخرى وبقيمة مضاعفة، وعلق قائلًا: "مو معقول الي اشترى عود راشد أمس باعه اليوم بمليون ونص!".

وكانت ردود الفعل قد جاءت على مواقع التواصل بشكل ساخر وساخط في نفس الوقت، حيث علق أحدهم قائلًا: " تم في هذا اليوم ولله الحمد بيع عود الشيخ الفاضل والمقاتل الباسل العلامة راشد الماجد بـ ٦٠٠ الف ريال وهو يستحق اكثر من ذلك ، تحت انغام هذا العود تحررت القدس وبفعل خرش اوتاره افتتحنا الاندلس ووصلنا لصقلية ، في دندنته تراث عريق وماضي تليد ...الله لا يسخط علينا".

تم في هذا اليوم ولله الحمد بيع عود الشيخ الفاضل والمقاتل الباسل العلامة راشد الماجد بـ ٦٠٠ الف ريال وهو يستحق اكثر من ذلك ، تحت انغام هذا العود تحررت القدس وبفعل خرش اوتاره افتتحنا الاندلس ووصلنا لصقلية ، في دندنته تراث عريق وماضي تليد



الله لا يسخط علينا#موسم_الرياض pic.twitter.com/AZ1JlMtT8S — محمد القحطاني (@qahtanii_m) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩

بينما علق آخر قائلًا بسخرية: " اشتري عود ب ٦٠ ألف دينار ليش !! والله لو الأوتار من شعر صدر راشد الماجد ماشريته".

في حين كان هناك بعض الأشخاص لديهم آراء مختلفة، فغرد أحدهم وقال: "برأيي احس يسوى لان وايد ناس عندهم هواية وعادي إنهم يدفعون أكثر على لوحات والأشياء القديمة الي لها معنى والتراث وغيره من هالامور ف سعر العود جدًا معقول مقارنة بالأشياء الي تنعرض فالمزادات, فالأخير كل شخص ينظر للأشياء بنظره تختلف عن غيره".

ويعد هذا العود رفيقًا للفنان راشد الماجد منذ العام 1992 حيث أنه تلقاه كهدية من الملحن الراحل صالح الشهري ورافقه طوال سنوات مشواره الفني لمدة 27 عامًا.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: