غادة عبد الرازق

تعرّضت الفنانة غادة عبد الرازق خلال اليومين الماضيين لموجة حادة من الانتقادات وهجوم شرس من خلال هاشتاغ غادة_عبدالرازق_أفشل_ممثله، والذي دشنه مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليتصدر خلال ساعات المركز الأول على مستوى مصر.

وحسب ما تناقلته العديد من المواقع بالإضافة إلى ما تداوله روّاد مواقع التواصل، فإن القصة بدأت عندما قامت غادة عبد الرازق باتهام شركة إنتاج "إعلام المصريين" بمنعها من التمثيل داخل مصر وتهديد مستقبلها الفني والمهني بشكل عام، وذلك بعدما فرضت عدة شروط جديدة تقضي أهمها بتخفيض رواتب الممثلين في مصر وعدم المطالبة بأرقام خيالية كما في السابق، بالإضافة إلى أن هذه الشركة الإنتاجية يقف خلفها جهات سيادية بامكانها تنفيذ كل ما تقوله دون الاهتمام برأي أحد.

وهذا هو كلام غادة عبد الرازق الذي شاركته عبر موقع إنستغرام قبل أن تحذفه مؤخرًا: " يا جمهور أنا بتحارب من مجموعة اسمها الإعلام للمصريين مش عايزني اشتغل السنه دي في الدراما.. مش أنا بس.. ناس كتير جدا فنانين.. وبيقولوا هنقعدكم في البيت ولو عاجبكم".

وأضافت: "ولو سالتهم بتتكلمو باسم مين يقولك باسم الجيش أو المخابرات هل ده صحيح مجرد سؤال علشان الوسط الفني كلة بيسأل معايا دة حقيقة ولا كذبة ارررررررجو الرد عني وعن زملائى وشكرا".

وكان الفنّان المصري إدوارد من ضمن الأشخاص الذين أشعلوا فتيل الحرب على غادة عبد الرازق، وذلك بعد رده القاسي الذي قام بحذفه من إنستغرام أيضًا، حيث جاء فيه: "عيب انتي فنانة معروفة وليكي جمهور تقولي كلام زي ده.. دي شركة كبيرة وكيان كبير مش علشان مشتغلتيش السنة دي تقولي كلام زي ده .. وبعدين انتي اشتغلتي مع المنتج كذا سنة وكانوا سبب في اكل عيشك ونجوميتك .. عيب كده".

من ناحية أخرى، كانت غادة عبد الرازق في أوقات سابقة قد أعلنت بالفعل عن عدم رغبتها لخوض السباق الرمضاني لعام 2019، وأعلنت أيضًا أنها ستكتفي بالتواجد بجانب عائلتها لأخذ قسط من الراحة، حيث أنها قدمت آخر أعمالها في رمضان 2018 وهو مسلسل "ضد مجهول".