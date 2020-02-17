هاشتاغ "ريهام حجاج فاشلة" يغزو تويتر.. وياسمين عبدالعزيز في الصورة

دشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، هاشتاغ ضد الفنانة المصرية ريهام حجاج، بعنوان "#ريهام_ حجاج_ فاشلة"، تصدر قائمة "التريند" على موقع "تويتر"، وسط تعليقات المئات من نشطاء السوشيال ميديا السلبية ضد "حجاج"، وآراء مختلفة حول فشلها كممثلة.

وألمّح بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى أن ريهام حجاج حاولت تجديد الخلافات مع مواطنتها النجمة ياسمين عبدالعزيز، بتدشينها هاشتاغ "ياسمين عبدالعزيز فاشلة"، إلا أن الأمر انعكس عليها، وتصدرت هي "التريند".

وسخر العديد من رواد التواصل الاجتماعي، من كافة الأعمال الفنية للفنانة ريهام حجاج، وقالت إحداهم: "هاشتاج ممول ماشي بس مش لدرجة هتغطي عليها ما نهزرش بقى ده كفاية آخر مسلسل ليها مكانش ليه أي لازمة"، وقالت أخرى: "إزاى واحدة متجوزة وخاطفة الراجل من مراته وداخله الوسط أكيد عارفين بـ إيه ممثلة فاشلة".

وعقّب بعض المتابعين على الحرب الباردة بين النجمتين ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز، وما يفعلانه في بعضهما البعض منذ طلاق "ياسمين" من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، وزواجه من "حجاج".

وقالت إحدى المتابعات: "أنا مش داخلة اشتم في ريهام بس سواء ياسمين أو ريهام عيب اللي بتعملوه في بعض علشان راجل أيا كان يا ريت تحلوا مشاكلكوا بعيد عن السوشيال ميديا واللي بتعملوه مش بيقلل غير منكم انتوا الاتنين"، وقال آخر: "تخيل يا مان الخناقة بين المزز دول علي اللي معاه فلوس ده".

جدير بالذكر أن ريهام حجاج كانت قد أثارت جدلًا حادا في الوسط الفني خلال الفترة الماضية، بعد نشرها صورة مع "حلاوة"، وسط تأكيدات منها على عدم إفسادها علاقته مع طليقته ياسمين عبدالعزيز، إلا أنها تعرضت لعدة حملات شرسة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.