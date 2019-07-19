هاشتاغ طلاق أحلام من زوجها وهكذا ردت الفنانة عليه

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هاشتاج #انفصال_احلام_عن_زوجها ووصل إلى أعلى الترند في دول الخليج العربي وتفاعل معه الكثير من المغردين.

بدورها ردّت الفنانة ا ببثها مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق (سناب شات) ظهرت فيه مع زوجها مبارك الهاجري. وظهر في مقطع الفيديو الملحن السعودي ناصر الصالح، إذ كان يقوم بتدريب نجل أحلام (فاهد)، على العزف على آلة العود وفي الخلفية سُمعت إحدى أغاني ناصر الصالح القديمة، حسب موقع الشبكة العربية.

ولوحظ أثناء المقطع تشجيع أحلام وزوجها مبارك الهاجري، لابنهما، إذ يبدو أن هناك محاولة منهما لإدخال ابنهما إلى معترك الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.