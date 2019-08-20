هاشتاغ (كلنا إليسا) يجتاج (تويتر) بعد قرار إعتزالها

بعد قرارها الصادم بتوقفها عن الغناء عقب ألبومها المقبل، انتفضت منصات السوشيال ميديا بهاشتاج (كلنا اليسا)، لإقناع المطربة اللبنانية إليسا بالعودة مرة أخرى للغناء والتراجع عن قرارها الذي كتبته فى تغريدة لها صباح اليوم.

وتصدر هاشتاج (كلنا اليسا) قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً بموقع التدوينات القصيرة (تويتر)، ليحصد عشرات الآلاف من تعليقات جمهورها ومتابعيها التى تناشدها وتطالبها بالرجوع عن قرارها الذى يعد صدمة كبيرة لعشاقها من مختلف أنحاء الوطن العربي، حسب اليوم السابع.

وكتبت إليسا صباح اليوم على تويتر: (أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، وده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وأعلن ذلك بقلب مكسور ولكن القرار عن قناعة لأنني لا أستطيع العمل فى مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات).

إليسا قدمت مؤخرًا أغنية (قبل أي حد)، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله وإنتاج شركة سينرجي، وتحقق الأغنية ردود فعل كبيرة منذ طرحها على فيسبوك ويوتيوب.