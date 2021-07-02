هالة صدقي تعلق على حكم حبس والد طفليها...

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفالها بالحكم الذي صدر مؤخرا تجاه زوجها ووالد طفليها بحبسه 30 يومًا؛ لامتناعه عن دفع مليون ومائة ألف جنيه قيمة المصاريف الدراسية لأبنائه.

ونشرت هالة، صورة لها بملابس هندية مع النجم العالمي بول أنكا، عبر حسابها على (إنستجرام)، وعلقت: (احتفال هندي مع النجم بول أنكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء، وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة.. لسه بيدور على بيت أطيعه فيه)، حسب موقع مصراوي.

وأصدرت محكمة قصر النيل (شؤون الأسرة)، حكمًا بحبس زوج الفنانة هالة صدقي 30 يومًا؛ لامتناعه عن دفع مليون ومائة ألف جنيه قيمة المصاريف الدراسية لأبنائه، بعد أن كان رفعت الشريف، محامي الفنانة هالة صدقي، رفع دعوى ضد زوجها؛ لامتناعه عن دفع مليون ومائة ألف جنيه قيمة المصاريف الدراسية لطفليه سامو ومريم.

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت حكمها بالحبس 30 يومًا، و أحكام الحبس في النفقات على درجة واحدة، وهي أحكام نهائية، وليس لها استئناف.

مع صدور القرار تم تداول منشور جديد لـ سامح والذي جاء فيه تحديداً:)لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ(DNA)، يوم 13 يوليو وكلو هيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك!).